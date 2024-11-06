По всій Україні оголосили повітряну тривогу: окупанти підняли МіГ-31К

Росія 6 листопада знову підняла в небо винищувач МіГ-31К. Через це повітряну тривогу оголошували у всіх областях України.

Так, через зліт ворожого МіГа-31К тривогу оголосили близько 2 години дня. Яка ситуація у повітряному просторі України, читайте на 24 Каналі.

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