По всій Україні оголосили повітряну тривогу: окупанти підняли МіГ-31К

6 листопада 2024, 14:11
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Автор: Ірина Марціяш

Росія 6 листопада знову підняла в небо винищувач МіГ-31К. Через це повітряну тривогу оголошували у всіх областях України.

Так, через зліт ворожого МіГа-31К тривогу оголосили близько 2 години дня. Яка ситуація у повітряному просторі України, читайте на 24 Каналі.

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14:17, 06 листопада

Де зараз повітряна тривога

14:10, 06 листопада

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через МіГ-31К.

14:09, 06 листопада

По областях України почала ширитися повітряна тривога.