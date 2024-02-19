По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза балістики та "Кинджалів"

19 лютого 2024, 12:08
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По всій Україні вдень 19 лютого лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К.

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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Які області під загрозою

 

13:31, 19 лютого

В деяких областях залишається ракетна небезпека

Повітряні сили повідомили, що все ще залишається ракетна небезпека для Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

13:27, 19 лютого

Відбій повітряної тривоги

Через приблизно півтори години оголосили про відбій загрози. 

"Відбій загрози по МіГ-31К", – зазначили в Повітряних силах України.

12:06, 19 лютого

Зліт МіГ-31К

Повітряні сили попередили про те, що по всій Україні – ракетна небезпека.

Вона додали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

12:05, 19 лютого

Активність авіації на Сході та Центрі України

У Повітряних силах України повідомили про загрозу балістичного озброєння для центральних та східних областей.

Автор: Ірина Марціяш