По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза балістики та "Кинджалів"
По всій Україні вдень 19 лютого лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К.
Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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Які області під загрозою
Повітряні сили повідомили, що все ще залишається ракетна небезпека для Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку Через приблизно півтори години оголосили про відбій загрози. "Відбій загрози по МіГ-31К", – зазначили в Повітряних силах України. Повітряні сили попередили про те, що по всій Україні – ракетна небезпека. Вона додали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. У Повітряних силах України повідомили про загрозу балістичного озброєння для центральних та східних областей.
В деяких областях залишається ракетна небезпека
Відбій повітряної тривоги
Зліт МіГ-31К
Активність авіації на Сході та Центрі України
Повітряні сили повідомили, що все ще залишається ракетна небезпека для Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку
Через приблизно півтори години оголосили про відбій загрози.
"Відбій загрози по МіГ-31К", – зазначили в Повітряних силах України.
Повітряні сили попередили про те, що по всій Україні – ракетна небезпека.
Вона додали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
У Повітряних силах України повідомили про загрозу балістичного озброєння для центральних та східних областей.