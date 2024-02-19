По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза балістики та "Кинджалів"

По всій Україні вдень 19 лютого лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К.

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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