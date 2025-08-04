По всій Україні оголосили тривогу: у небо злетів МіГ-31К

Вранці 4 липня по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Росії злетів МіГ-31К.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Через що оголосили тривогу в Україні?

О 8:55 по всій Україні оголосили тривогу через ракетну небезпеку. У Росії зафіксовано зліт носія аеробалістичних ракет "Кинджал" – МіГ-31К.

Вже о 8:56 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини. За мить оборонці неба зазначили, що "Кинджал" рухається в напрямку Житомира, а згодом – Хмельниччини. ЗМІ повідомили про вибухи у регіоні.

Опісля росіяни пустили ще одну ракету. Швидкісна ціль знову летіла курсом на Житомирщину, а звідти – на Хмельниччину.

Попередньо, ворог бив "Кинджалами" по Старокостянтинову. Два вибухи пролунали в межах Хмельницького району Хмельниччини.

Водночас вибухи, які чують українці в інших регіонах – це звук від "Кинджала", який пролітає на гіперзвуковій швидкості. Виникає таке явище, як "Конус Маха". Якщо звук долинув до людини, то ракета вже пролетіла.