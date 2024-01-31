По всій Україні лунала повітряна тривога: існувала загроза атаки "Кинджалами"

31 січня в Україні пролунала повітряна тривога. Вона пов'язана зі зльотом російського МіГ-31К – ракетоносія "Кинджалів".

Близько полудня 31 січня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вона була пов'язана зі зльотом ракетоносія "Кинджал" МіГ-31К. Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, повітряне судно злетіло з аеродрому "Моздок".

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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні

Повітряні сили о 12:08 повідомили, що зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок". Також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наголошуємопід час повітряної тривоги. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може завдати ракетного удару у будь-який момент. Відтак, ваша задача – не покидати безпечних місць. Залишайтеся там доти, поки не буде відбою.

Повітряні сили о 12:16 написали, що ракета летить на Миколаївщині курсом на захід. Паралельно моніторингові канали пишуть, що мовиться про вихід балістики з півострова Крим.

Вже о 12:40 оголосили відбій повітряної тривоги. МіГ-31К відійшов від пускових рубежів.

Раніше повітряна тривога лунала у низці областей

Звернімо увагу, що о 08:49 повітряну тривогу оголосили спочатку на Миколаївщині, Херсонщині та Кіровоградщині. Пізніше карта продовжила "червоніти".

Пізніше о 08:51 Повітряні сили ЗСУ написали: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

Станом на 08:55 повітряну тривогу оголошували у:

Київській;

Херсонській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Вінницькій,

Черкаській;

Запорізькій областях.

А вже о 09:29 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою балістики.