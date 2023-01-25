По всій Україні – повітряна тривога: існує загроза удару "Кинджалами" з Білорусі

Зранку 25 січня масштабна повітряна тривога пролунала по всій території України. Причиною цього став зліт МіГ-31К на території Білорусі. Це повітряне судно переносить "Кинджали", які неможливо збити.

Негайно переходьте до укриття та залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.

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Ракетна загроза по всій Україні

Цього ранку українців позбавила спокою повітряна тривога, пов'язана зі зльотом ракетоносіїв "Кинджалів" МіГ-31К. Про їхній зліт повідомив телеграм-канал "Беларускі Гаюн". Зауважимо, що тепер ворог дещо змінив алгоритм дій. Раніше він практично одночасно підіймав літак ДРЛО А-50У та МіГ-31К. Цього ранку літак для виявлення цілей пішов на зліт о 08:35.

Натомість ракетоносії МіГ-31К підняли о 09:00 та 09:06. Усі три повітряні судна базувалися на аеродромі Мачулищі. Також відомо, що підняли у небо по одному винищувачу для супроводу з Барановичів. Один із них слідує за ДРЛО, а другий – ракетоносіями "Кинджалів".

Чому тривога по всій Україні

Це пов'язано не просто зі зльотом МіГ-31К. Основним у цьому випадку є озброєння на борту повітряного судна. "Кинджал" – гіперзвукова ракета Х-47м2. І, на жаль, наявні в Україні ППО не мають можливості її перехопити. Й оскільки у нас відсутні засоби для протистояння цим ракетам, усіх без винятку українців попереджають про загрозу.

Атака Очакова "Кинджалами"