По всій Україні знову повітряна тривога: існує загроза ракетного удару з Білорусі
Окупанти знову активізувались у небі, тому по всій Україні уже вдруге пролунали сигнали повітряної тривоги. Зауважмо, що у жодному разі не варто нехтувати безпекою та слід спускатись в укриття в таких випадках.
Вдруге за 31 січня повітряні тривоги пролунали у всіх областях нашої держави близько 12:50.
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Небезпечні "Кинджали" були у небі об 11:15
Першого разу мапа повітряних тривог стала червоною близько 11:15, однак уже через 30 хвилин почали з'являтись повідомлення про відбої. Існувала загроза ракетних ударів зі сторони Білорусі, адже загарбники, ймовірно, піднімали в небо тактичну авіацію.
Як зазначили в моніторингу ворожої авіації, окупанти підняли у небо МіГ-31К, що є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Її наші засоби ППО не можуть перехоплювати, тому й тривогу оголосили по всіх областях України.
МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ,
– припустили в телеграм-каналі monitor.
Згодом там констатували, що візуально зліт авіації не спостерігався. Окрім того, зі спостереженням радіотехнічних ворожих літальних об'єктів є певна неоднозначність.
Карта повітряних тривог станом на 11:15 / Скриншот зі vadimklimenko.com
Безпека понад усе: в сховище слід спускатись завжди
- Зауважмо, що останній масований ракетний обстріл був 26 січня. Тоді російські загарбники атакували критичну інфраструктуру нашої держави, забравши життя 11 людей. Очевидно, Кремль на тому зупинятися не збирається, а лише посилюватиме спроби занурити українців у тотальну темряву, наражаючи їх на смертельну небезпеку під час кожної з таких атак.
- Окрім того, варто згадати слова речника Головного управління розвідки Андрія Юсова. Він сказав, що росіяни ще нароблять багато біди, адже точних ракет у них стало менше. Водночас він зауважив, що загарбникам не вдасться бліцкриг, адже вони моментально не занурили нашу державу в темряву.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначав, що Україна не має засобів для збиття гіперзвукових ракет "Кинжал", оскільки ці ракети на великій швидкості летять за балістичною траєкторією.