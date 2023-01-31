По всій Україні знову повітряна тривога: існує загроза ракетного удару з Білорусі

Окупанти знову активізувались у небі, тому по всій Україні уже вдруге пролунали сигнали повітряної тривоги. Зауважмо, що у жодному разі не варто нехтувати безпекою та слід спускатись в укриття в таких випадках.

Вдруге за 31 січня повітряні тривоги пролунали у всіх областях нашої держави близько 12:50.

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Небезпечні "Кинджали" були у небі об 11:15

Першого разу мапа повітряних тривог стала червоною близько 11:15, однак уже через 30 хвилин почали з'являтись повідомлення про відбої. Існувала загроза ракетних ударів зі сторони Білорусі, адже загарбники, ймовірно, піднімали в небо тактичну авіацію.

Як зазначили в моніторингу ворожої авіації, окупанти підняли у небо МіГ-31К, що є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Її наші засоби ППО не можуть перехоплювати, тому й тривогу оголосили по всіх областях України.

МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ,

– припустили в телеграм-каналі monitor.

Згодом там констатували, що візуально зліт авіації не спостерігався. Окрім того, зі спостереженням радіотехнічних ворожих літальних об'єктів є певна неоднозначність.



Карта повітряних тривог станом на 11:15 / Скриншот зі vadimklimenko.com

Безпека понад усе: в сховище слід спускатись завжди