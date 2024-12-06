По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза балістики

У всіх областях України лунала повітряна тривога вдень 6 грудня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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