По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза балістики
6 грудня 2024, 13:40Читать новость на русском
У всіх областях України лунала повітряна тривога вдень 6 грудня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Вночі дрони атакували Київщину: у двох районах є пошкоджені будинки
Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги. Загроза застосування балістики – минула. Увага! Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України,
14:10, 06 грудня
13:38, 06 грудня
– йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги. Загроза застосування балістики – минула.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України,