По всій Україні була повітряна тривога: фіксували зліт МіГ-31К
- По всій Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К, носія гіперзвукової ракети "Кинджал".
- Попередньо, у повітрі перебувало 2 борти, які становили ракетну небезпеку для всіх регіонів країни.
У всіх областях України лунала повітряна тривога вдень у п'ятницю, 25 липня. Причиною цьому був зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал".
24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про зліт МіГ-31К?
Близько 13:50 Україною почала поширюватися повітряна тривога. За даними Повітряних сил, причиною загрози є зліт МіГ-31К. У зв'язку з цим для усіх областей країни зберігається ракетна небезпека.
За попередньою інформацією, у повітрі наразі перебуває 2 борти. Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", і становить загрозу для всіх регіонів.
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Вже о 14:06 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги для всіх областей.
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