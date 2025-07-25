По всій Україні була повітряна тривога: фіксували зліт МіГ-31К

У всіх областях України лунала повітряна тривога вдень у п'ятницю, 25 липня. Причиною цьому був зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про зліт МіГ-31К?

Близько 13:50 Україною почала поширюватися повітряна тривога. За даними Повітряних сил, причиною загрози є зліт МіГ-31К. У зв'язку з цим для усіх областей країни зберігається ракетна небезпека.

За попередньою інформацією, у повітрі наразі перебуває 2 борти. Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", і становить загрозу для всіх регіонів.

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

Вже о 14:06 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги для всіх областей.

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До слова, росіяни вже завдали удару керованою авіабомбою по Харкову, постраждав туберкульозний диспансер, у будівлі перебували пацієнти та персонал медзакладу. Відомо про постраждалих через атаку.