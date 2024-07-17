Вдруге за вечір злітав МіГ-31К: по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Увечері 17 липня вже вдруге оголошували повітряну тривогу. Причина в тому, що злетів носій гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Вже вдруге за вечір 17 липня тривога шириться усіма областями.

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Злетів носій "Кинджалів"

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. Області "червоніли" через зліт російського МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал", які Росія використовує для атак на Україну.

Водночас про пуски не інформації не було. Моніторингові канали писали, що в повітрі 1 борт. Повітряні сили сповіщали про його зліт з аеродрому "Саваслейка". О 21:50 оголосили про відбої.

О 23:08 по всій країні знову оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили, що було вдруге зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Крім цього, відомо, що Росія запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Пам'ятайте, що під час повітряних тривог потрібно перебувати у сховищах або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.