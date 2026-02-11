По всій Україні – тривога: злетів МіГ-31К, у напрямку Львова пустили "Кинджали"

В усіх областях України вдень 11 лютого пролунала повітряна тривога. Причиною став зліт російського літака МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Чи були пуски "Кинджалів" 11 лютого?

