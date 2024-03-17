Запхали у бус і мобілізували без ВЛК: реакція Львівського ТЦК на скаргу дружини призовника

У Львові пізнього вечора працівники ТЦК затримали чоловіка та примусово відвезли його до військкомату. Начальник Львівського обласного ТЦК та СП відреагував на цей інцидент.

Про черговий випадок свавілля з боку працівників військкомату розповіла на сторінці в інстаграмі львів'янка Віолетта Таран. Саме її чоловіка побили і запхали до мікроавтобуса військові.

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Що розповіла дружина військовозобов'язаного

Разом із дописом жінка поширила відео з камер спостереження, на якому зафіксований сам момент затримання її чоловіка. Львів'янка висловила обурення грубою поведінкою співробітників ТЦК.

За її словами, вони із застосуванням побоїв насильно затримали її чоловіка. Крім того, йому порвали одяг, розбили окуляри і телефон. Запхавши до машини, військовозобов'язаного привезли до Шевченківського РТЦК та СП, де він мав пройти ВЛК. При цьому на місці йому не вручили жодної повістки.

Кирило Таран від проходження військово-лікарської комісії відмовився, адже не мав при собі медичних документів, які б підтвердили, що він має серйозні захворювання. Однак відмову чоловіка не прийняли. Його дружина каже, що на підтвердження цього має відео та аудіозапис. Потім Тарану виписали повістку на уточнення даних. Це було близько 2 ночі 16 березня.

А вже за дві години був готовий наказ про мобілізацію чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП – Романа Немишкала, якого самого, як каже жінка, на місці не було.

Це все відбулося попри те, що військовозобов'язаний так і не пройшов ВЛК. Наразі, як переконує Віолеттта Таран, її чоловіка утримують у військовій частині Рівного.

Реакція ТЦК

Редакція ZAXID.NET звернулася за коментарем до Львівського обласного ТЦК. Її керівник Артур Ніязов повідомив, що за цим фактом завтра проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.