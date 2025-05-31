На Харківщині група підлітків побила 11-річного хлопчика

У селі під Змієвом Харківської області підлітки побили дитину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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Що відомо про побиття дитини у селі Велетень

Так, 30 травня до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло звернення від 28-річної жінки.

Заявниця повідомила, що група підлітків нанесла тілесні ушкодження її 11-річному сину,

– вказали правоохоронці.