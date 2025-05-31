На Харківщині група підлітків побила 11-річного хлопчика
- У селі під Змієвом Харківської області підлітки побили 11-річного хлопчика, про що повідомлено поліцію.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження після звернення матері постраждалої дитини.
У селі під Змієвом Харківської області підлітки побили дитину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.
Дивіться також На Харківщині у ДТП загинули жінка та дитина: винуватець скоїв самогубство на місці
Що відомо про побиття дитини у селі Велетень
Так, 30 травня до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло звернення від 28-річної жінки.
Заявниця повідомила, що група підлітків нанесла тілесні ушкодження її 11-річному сину,
– вказали правоохоронці.
За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне легке тілесне ушкодження.
Поліція проводить необхідні слідчі дії для встановлення обставин події та притягнення винних до відповідальності.
До слова, 31 травня у Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину на дитячому майданчику. Поліцейські ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім". Коли порушника знайшли, він відмовився здаватися, тож його затримали спецпризначенці із застосуванням спецзасобів та зброї.