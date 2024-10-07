Побиття дитини в інтернаті на Львівщині: вихователька отримала підозру і відсторонена від роботи

Наприкінці вересня вихованці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру на Львівщині заявили про знущання у закладі. У понеділок, 7 жовтня, у мережі показали кадри побиття дітей вихователькою, яку, як стало відомо пізніше, уже відсторонили від роботи.

Жінці уже вручили підозру. Про це розповіли в Офісі генпрокурора.

Дивіться також Скандал у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині: Лубінець відреагував на відео

Причиною побоїв став раптовий конфлікт між жінкою та дитиною

Виховательці, яка причетна до інциденту, інкримінують умисне нанесення побоїв і вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній дитині.

Слідство встановило, що працівниця інтернату побила ученицю в одному з кабінетів. Причиною став раптовий конфлікт, під час якого підозрювана нанесла приблизно 10 ударів по тілу дитини, ймовірно, указкою.

Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею. Внаслідок таких дій потерпілій було завдано фізичного болю,

– повідомили прокурори.

Що кажуть про побиття дитини в інтернаті у Львівській ОВА

У коментарі Суспільному заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін розповів, що від роботи також було відсторонено ще одну працівницю закладу – жінку, яка спостерігала за побиттям дитини та лаялася. Посадовець наголосив, що такі вихователі не можуть працювати із дітьми.

"У цьому закладі панує нездорова атмосфера, і він не може за таких умов забезпечити гарний розвиток чи навчання тих дітей, котрі там перебувають. Ми розуміємо, що для дітей будь-яка зміна – це стрес, навіть якщо дітей забирають з тих місць, де до них негарно ставилися та переводять в кращі місця. Однак виглядає так, що заклад вже має цілий ряд фактів, які зараз розслідуються, тому буде ухвалюватися окреме рішення за результатами висновків комісії", – сказав Кулепін.

Наразі в інтернаті перебувають 52 дитини, а ще п'ятьох, які давали свідчення про знущання у закладі, відселили.

Нагадаємо, що наразі відсторонено від посади і директора цього центру. Вихованці звинувачують його сексуальнім насиллі. За словами Кулепіна, двоє виховательок, яких відсторонили від роботи 7 жовтня, підписували лист на підтримку свого начальника.