Поліція розслідує причетність свого співробітника до побиття чоловіка в Гостомелі

На початку лютого 2025 року двоє чоловіків у присутності представника поліції побили мешканця Гостомеля на Київщині. Постраждалий Іван Земзюлін зазнав численних травм голови.

За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості й розпочали службове розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на УП.

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Що відомо про інцидент

Увечері 4 лютого на території закритого житлового комплексу, де проживає Земзюлін, він помітив автівку на місці паркування для екстрених служб та швидкого вивантаження. Постраждалий поцікавився в чоловіків поруч, чи знають вони про заборону нічного паркування машини там.

Після цього двоє осіб побили Земзюліна – у нього діагностували струс мозку, перелом кісток щелепи й неврологічні відхилення. Чоловік переніс декілька операцій.

За словами постраждалого, третьою особою, присутньою під час його побиття, був тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділення поліції №5 Бучанського районного управління поліції Михайло Бастрикін.

У поліції підтверджувати чи спростовувати особу співробітника відмовилися, посилаючись на нерозголошення інформації досудового розслідування.

Справа майже не рухається, і результатів після майже двох місяців взагалі немає. Ми встановили всіх учасників, але офіційно поліція поки нічого не каже. З анонімних джерел стало відомо, що справу перевели в Головне слідче управління Національної поліції, але не можу сказати, що це допомогло руху справи,

– розповів Земзюлін для УП.

Нагадаємо, в Києві до 11 років в'язниці засудили колишнього дільничного. Чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку й погрожував посадити її батьків, аби дитина нікому не розповідала про злочин.