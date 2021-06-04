Побиття племінника дипломата на Житомирщині: поліцейський і раніше вдавався до катування

У січні 2021 року на Житомирщині поліцейський приєднався до групи молодиків, які побили двох хлопців, намагаючись з'ясувати дані про угон авто. Прокурори виявили, що патрульний причетний і до іншого "вибиття зізнання".

Поліцейському повідомили про нову підозру. Справу відкрили у підрозділі з протидії порушення прав людини генеральної прокуратури.

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Нове катування поліцейського

Під час розслідування справи про побиття двох хлопців на Житомирщині виявилося, що поліцейський не вперше застосовує силу. Слідчі встановили, що поліцейський бив хлопця, який заявив про вчинення крадіжки та сперечався з правоохоронцем.

Тоді поліцейський завдав йому ударів у голову і тулуб, намагаючись покарати за "погану поведінку" та залякати.

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