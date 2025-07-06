5 липня вдень на Рівненщині побили працівника ТЦК. Відкрито кримінальне провадження.

Зазначається, що інцидент трапився, коли група військовослужбовців одного з ТЦК та СП області здійснювала оповіщення в селі Орлівка, передає 24 Канал.

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Побиття військового

Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові. На місце події викликали поліцію.

Військовослужбовець був направлений до Сарненської центральної районної лікарні.

За фактом завдання травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що нещодавно перший відділ Дністровського районного ТЦК та СП завершив службову перевірку за фактом скарг бойового медика Романа Замрія із позивним "Йода". У діях працівників військкомату порушень не виявили.

Зауважимо, що колишній бойовий медик Роман Замрій розповів, що його 3 дні тримали без їжі та води у "підвалі" ТЦК, а згодом повезли автобусом до військової частини. Замрій казав, що має документи про відстрочку.

В ОСУВ "Захід" розповіли, що Замрій втратив право на відстрочку від військової служби, оскільки його старшій дитині виповнилося 18 років. Також там наголосили, що ексбойового медика утримували належних побутових умовах.

Пізніше Замрій назвав інцидент з ТЦК "локальною помилкою", яку можна виправити. Медик не планує судитися, отримавши запевнення, що подібного більше не станеться.