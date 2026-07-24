Чому ідентичність "русский" опинилася під загрозою зникнення

Якщо дуже коротко: російські дівчата опинилися в готелі якраз над грузинським весіллям (якщо ви бували на грузинському весіллі, то ви розумієте, про що йдеться). Виникла суперечка між тими, хто хотів відпочити, і тими, хто хотів святкувати. Суперечка закінчилася бійкою з травмами. Про це пише Валерій Пекар.

Російські пабліки вже кілька днів гаряче обговорюють, хто був правий і хто винний.

Я проти бійок у готелях та на весіллях, і тим більше коли чоловіки б'ють жінок, і тим більше коли у стані сп'яніння. Але в усій цій історії є один нюанс, який чомусь випадає з поля зору росіян.

Нюанс цей полягає в тому, що наступні 25 років в різних куточках світу росіян будуть бити просто за те, що вони росіяни. Бо їхня країна принесла забагато лиха в різних місцях світу, і Грузія не виключення.

Не можна бити людину виключно за її національну приналежність. Але ми не зможемо пояснити це кожному й кожній, які зазнали втрат внаслідок війни. Тому такий тренд я вважаю невідворотним. Нічого хорошого в цьому нема.

Але наслідком стане те, що росіяни будуть намагатися змінити свою ідентичність. Не у всіх вийде. Але врешті виявиться, що кількість русскіх зменшилася втричі, а кількість удмуртів зросла вдвічі. І не лише удмуртів. І це вже позитивний тренд.

Врешті ідентичність "русский" може почати зникати, як зникла ідентичність "осман" якісь сто років тому. Нині не знайти жодного османа. А була така велична імперія.

На місці росіян я би почав вчити удмуртську мову. Ну або чуваську, вона здається простішою.

Таке от весілля.