Чому ідентичність "русский" опинилася під загрозою зникнення
Якщо дуже коротко: російські дівчата опинилися в готелі якраз над грузинським весіллям (якщо ви бували на грузинському весіллі, то ви розумієте, про що йдеться). Виникла суперечка між тими, хто хотів відпочити, і тими, хто хотів святкувати. Суперечка закінчилася бійкою з травмами. Про це пише Валерій Пекар.
Російські пабліки вже кілька днів гаряче обговорюють, хто був правий і хто винний.
Я проти бійок у готелях та на весіллях, і тим більше коли чоловіки б'ють жінок, і тим більше коли у стані сп'яніння. Але в усій цій історії є один нюанс, який чомусь випадає з поля зору росіян.
Нюанс цей полягає в тому, що наступні 25 років в різних куточках світу росіян будуть бити просто за те, що вони росіяни. Бо їхня країна принесла забагато лиха в різних місцях світу, і Грузія не виключення.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Не можна бити людину виключно за її національну приналежність. Але ми не зможемо пояснити це кожному й кожній, які зазнали втрат внаслідок війни. Тому такий тренд я вважаю невідворотним. Нічого хорошого в цьому нема.
Але наслідком стане те, що росіяни будуть намагатися змінити свою ідентичність. Не у всіх вийде. Але врешті виявиться, що кількість русскіх зменшилася втричі, а кількість удмуртів зросла вдвічі. І не лише удмуртів. І це вже позитивний тренд.
Врешті ідентичність "русский" може почати зникати, як зникла ідентичність "осман" якісь сто років тому. Нині не знайти жодного османа. А була така велична імперія.
На місці росіян я би почав вчити удмуртську мову. Ну або чуваську, вона здається простішою.
Таке от весілля.