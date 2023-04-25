Можлива застава – 800 тисяч: офіцеру, який побив строковика, обрали запобіжний захід

В Івано-Франківську офіцер однієї з частин Нацгвардії побив строковика. Місцевий суд 24 квітня обрав чоловікові запобіжний захід.

Кадри, на яких офіцер знущається зі строковика, опублікували у мережі. Відео обурило українців.

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Тетяна Муравель – речниця Територіального управління Державного бюро розслідувань – розповіла, що 24 квітня Івано-Франківський міський суд обрав для офіцера запобіжний захід.

За словами Муравель, працівники ДБР скерували до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Можливе внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень.

Однак суд ухвалив рішення про визначення міри запобіжного заходу, як нічний домашній арешт, тобто обмеження пересування вночі,

– мовиться у повідомленні.

Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії відреагувало на відео й розпочало службову перевірку. Згодом у ДБР заявили, що слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців. Деталей наразі не розкривають.

За даними ЗМІ, інцидент зі строковиком, який потрапив на відео, стався ще у березні 2023 року.