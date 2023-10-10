У ДБР повідомили, коли розкажуть деталі про побиття чоловіків у приміщенні ТЦК Тернополя
Перевірки в ТЦК тривають декілька місяців. За цей час у ДБР назбиралося майже три сотні кримінальних проваджень, пов'язаних із перевищенням службових повноважень працівниками терцентрів комплектування.
Останні два місяці увага Державного бюро розслідувань була прикута до територіальних центрів комплектування, і вже є перші результати. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
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Деталі від Сапьян
Близько опівночі на гарячу лінію теруправління ДБР у Львові подзвонили, щоб повідомити про побиття чоловіка працівниками ТЦК.
За фактом перевищення повноважень відкрили провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини і з'ясовують, чому саме побили чоловіка на Тернопільщині. Також вирішують питання про оголошення підозри. Але деталі справи суспільству повідомлять трохи згодом.
Зараз Бюро розслідує 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у ТЦК і військово-лікарських комісіях. Деякі з них уже у судах.
Що відомо про побиття на Тернопільщині
- У мережі з'явилися відео, як працівники Тернопільського міського об'єднаного ТЦК та СП затримали місцевого мешканця: його побили та заштовхали до автівки. 6 жовтня про це повідомили на гарячу лінію ДБР.
- Утім, згодом з'явилося ще одне відео: у приміщенні Тернопільського ТЦК двоє осіб побили чоловіків на ліжках, можливо, мобілізованих.
- На обурливий інцидент відреагувала низка структур: сам ТЦК, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону й Офіс генпрокурора. Призначили перевірки.
- Висловився і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, так не має бути.
- Мер Тернополя Сергій Надал також засудив такі дії працівників ТЦК. Він наголошує, що до мобілізованих слід ставитися коректно.