У ДБР повідомили, коли розкажуть деталі про побиття чоловіків у приміщенні ТЦК Тернополя

Перевірки в ТЦК тривають декілька місяців. За цей час у ДБР назбиралося майже три сотні кримінальних проваджень, пов'язаних із перевищенням службових повноважень працівниками терцентрів комплектування.

Останні два місяці увага Державного бюро розслідувань була прикута до територіальних центрів комплектування, і вже є перші результати. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Деталі від Сапьян

Близько опівночі на гарячу лінію теруправління ДБР у Львові подзвонили, щоб повідомити про побиття чоловіка працівниками ТЦК.

За фактом перевищення повноважень відкрили провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини і з'ясовують, чому саме побили чоловіка на Тернопільщині. Також вирішують питання про оголошення підозри. Але деталі справи суспільству повідомлять трохи згодом.

Зараз Бюро розслідує 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у ТЦК і військово-лікарських комісіях. Деякі з них уже у судах.

​Що відомо про побиття на Тернопільщині

У мережі з'явилися відео, як працівники Тернопільського міського об'єднаного ТЦК та СП затримали місцевого мешканця: його побили та заштовхали до автівки. 6 жовтня про це повідомили на гарячу лінію ДБР.

Утім, згодом з'явилося ще одне відео: у приміщенні Тернопільського ТЦК двоє осіб побили чоловіків на ліжках, можливо, мобілізованих.

На обурливий інцидент відреагувала низка структур: сам ТЦК, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону й Офіс генпрокурора. Призначили перевірки.

Висловився і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, так не має бути.

Мер Тернополя Сергій Надал також засудив такі дії працівників ТЦК. Він наголошує, що до мобілізованих слід ставитися коректно.

Влада та правоохоронці закликають повідомляти, якщо ви стали свідками перевищення службових обов'язків з боку працівників ТЦК або якщо стосовно вас скоїли правопорушення.