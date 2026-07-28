Про це Дональд Туск заявив на відкритті засідання уряду 28 липня, передає RMF24.

Як Туск відреагував на побиття українців у Вроцлаві?

Туск звернувся до Кароля Навроцького і наголосив на необхідності "оголосити війну насильству".

Ми повинні вести рішучу війну проти насильства. Бандити, хулігани та ця патологія насильства набули сміливості та зухвалості, оскільки отримали політичний патронат,

– сказав прем'єр-міністр Польщі.

Він також наголосив, що один із нападників на українку раніше вихвалявся у соцмережах своєю нібито участю у захисті кордону. За словами Туска, подібні заяви часто використовують люди, які прикривають націоналістичною риторикою власні радикальні погляди.

"У Польщі ми особливо чутливі до випадків насильства, коли його жертвами стають найуразливіші – жінки, діти та хворі. Я невипадково порушую цю тему на засіданні уряду, адже йдеться про повторювані акти агресії. Національні упередження та ненависть нерідко стають причиною насильства. Українці часто опиняються серед його жертв", – заявив Туск.

Лідер польського уряду також звернувся до очільника опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослава Качинського з проханням припинити "заклики до створення ополчень, як він робив нещодавно, бо поліція йому не підходить".

Що відповіли у канцелярії Навроцького на заяву Туска?

На запитання PAP щодо звернення прем'єр-міністра та про те, чи має намір Кароль Навроцький або представники його канцелярії якось відреагувати, речник президента заявив, що Дональд Туск "не в змозі гарантувати безпеку на польських вулицях, де ще кілька років тому не було подібних інцидентів".

Речник президента Польщі також наголосив, що "будь-яке насильство має бути рішуче засуджене, а винні у жорстоких побиттях чи словесній агресії мають бути суворо та справедливо покарані".

Чи є стрімке зростання нападів на українців у Польщі?

Заступниця міністра внутрішніх справ Польщі Магдалена Рогуська у коментарі Slawa TV сказала що ситуації з нападами на українців, зокрема інцидент у Вроцлаві, не залишатимуться без розгляду і реакції.

Водночас посадовиця зазначила, що в країні нема стрімкого зростання нападів на українців.

Ці події залишаються приблизно на тому самому рівні. Наразі ця статистика не вказує на якесь стрімке зростання. Однак це не означає, що ми спокійні щодо цієї справи. Ні. Ми пильно стежимо за всіма ситуаціями, що виявляються, в яких ми бачимо, неналежну, агресивну поведінку. І в таких ситуаціях служби діють рішуче,

– сказала Рогуська.

Окремо урядовиця зазначила, що такі події є "дуже привабливими" для ЗМІ та популярні в інтернеті, і додала, що публікації про такої події тільки посилюють негативну атмосферу.

Нагадаємо, потерпілими внаслідок нападу у Вроцлаві ввечері 26 липня стали українці Анастасія та Максим. За попередніми даними, пару українців жорстоко побили в магазині, ймовірно, через український акцент.

Згодом польські правоохоронці затримали 2 чоловіків, яких підозрюють у нападі. Ще одного ймовірного учасника злочину продовжують розшукувати.