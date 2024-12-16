У Міноборони заявили, що не знали та не отримували повідомлень про тортури у 211 бригаді

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що інформація про знущання з військовослужбовців 211 понтонно-мостової бригади раніше не надходила до відомства. Проте він наголосив, що всі факти будуть розслідувані.

Лазуткін припустив, що випадки порушень могли приховуватися на місцях через страх перед репресіями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Що кажуть у Міноборони про порушення у 211 бригаді

Військові, які постраждали або стали свідками неправомірних дій, могли боятися повідомляти про це через загрозу залякування.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, Міноборони розробляє законопроєкт про створення посади військового омбудсмена. Передбачається, що ця посадова особа матиме повноваження розглядати справи, пов’язані з порушеннями прав військовослужбовців.

Наразі військові можуть звертатися зі скаргами до гарячої лінії Міністерства оборони або до Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

Нагадаємо, ТСК вивчила свідчення про порушення прав військових у 211 ПМБр. Їх жорстоко били, завдаючи травм, що призводили до розривів органів і переломів кісток черепа, навіть тримали у клітках.