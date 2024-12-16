У 211 бригаді ЗСУ військових били до розриву органів та перелому кісток, – нардепка

Народна депутатка Юлія Яцик розкрила шокуючі подробиці щодо порушень у 211-й ПМБр. За її словами, слідчі матеріали, отримані Тимчасовою слідчою комісією (ТСК) ще у вересні, містять численні докази жорстокого поводження з військовими.

ТСК вивчила відео, аудіозаписи та свідчення постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

Дивіться також Забрав телефон і лишив помирати, – військовий шокував історією про окупантів

Які порушення виявили у бригаді

Усі матеріали справи були передані до Державного бюро розслідувань.

Згідно з інформацією, військовослужбовців змушували віддавати частину грошової винагороди за участь у бойових діях на особисті картки окремих осіб. Тих, хто відмовлявся це робити, жорстоко били, завдаючи травм, що призводили до розривів органів і переломів кісток черепа, навіть тримали у клітках.

Яцик наголосила, що цьому є численні докази: відео, аудіозаписи та світчення. Їх вивчає ДБР.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на свідчення про жорстоке поводження з військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді ЗСУ. Він анонсував законопроєкт про Військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військових.