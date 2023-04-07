Військового у Чернівцях вдарили через парковку: поліція вже відреагувала

У Чернівцях чоловік вдарив військового, бо той нібито забрав його місце на парковці. Поліція вже зафіксувала адміністративне порушення.

Кривдником виявився 38-річний чернівчанин. Про це 24 Каналу розповіли у пресслужбі поліції Чернівців.

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Чоловіку загрожує штраф

Порушника притягнуть до адміністративної відповідальності. Подію кваліфікували як хуліганство. Однак розмір покарання встановить суд.

Відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення, за дрібне хуліганство можна отримати штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів або арешт на 15 діб.

Кривдник може отримати серйозніше покарання

Раніше військовий зазначав, що цю справу так просто не залишить. Він піде на медичну експертизу, оскільки ніс набряк та болить. Підозрює, що ніс зламаний.

У поліції зауважили, якщо експертиза підтвердить серйозні тілесні ушкодження, справу справді можуть перекваліфікувати.

Побиття військового в Чернівцях: що відомо

Чоловік обурився, що боєць нібито зайняв його місце на парковці. Після того зловмисник вдарив військового в обличчя, вигукнувши йому фразу "Ви за***ли, воєнниє".

Воїн зізнався, що не очікував такої реакції, оскільки ситуація виникла раптово. Через снігопад його машину заносило, тому військовий попросив чоловіка трохи зачекати. Проте той одразу застосував кулаки.

Воїн наголошує, що чоловік на КІА образив не лише його, а всіх військових. Тому від нього чекають щонайменше вибачень.

Військового побили і в Хмельницькому

Раніше 2 квітня у соцмережах з'явилось відео, на якому священники УПЦ МП у церкві в Хмельницькому побили військового. Попи накинулися на Артура Ананьєва, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.

Конфлікт виник, бо військовий адекватно запитав, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Натомість в УПЦ МП звинувачують Ананьєва у провокації та навіть написали заяву у поліцію. Поліція відкрила справу проти військового.

Священнику УПЦ МП поліція повідомила про підозру. Згодом з'явилась інформація, що піп міг втекти з Хмельницького.