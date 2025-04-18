Суд обрав запобіжні заходи підліткам, яких звинувачують у побитті військового в Гідропарку

У четвер, 24 квітня, Дніпровський районний суд столиці обрав запобіжний захід 4 підліткам, яких підозрюють у побитті військового в Гідропарку. До 19 червня 2025 року неповнолітні перебуватимуть під домашнім арештом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Суспільного. Військовослужбовця Максима Пархоменка, який фігурує на відео, на судовому засіданні не було.

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Що відомо про суд

Прокурор зачитав підозрюваним такі ризики: переховування від слідства, знищення документів, вплив на потерпілого та свідків, а також продовження вчинення аналогічних злочинів.

Для трьох 17-річних підлітків суддя обрав цілодобовий домашній арешт, а для 15-річного – нічний, що триватиме з 20:00 до 06:00. Відомо, що захист клопотав про м’якші запобіжні заходи, зокрема нічний домашній арешт чи особисте зобов’язання.

За версією адвокатки одного з підозрюваних, бійку спровокував сам військовослужбовець. Того дня він нібито був в одному із закладів Гідропарку, звідки вийшов напідпитку та голосно лаявся.

Сам Пархоменко відмовився говорити з журналістами про обставини, що спричинили бійку. За словами чоловіка, він декілька днів провів у лікарні, але зараз почувається добре, тож покинув Київ і повернувся до своєї військової частини.

Нагадаємо, інцидент стався у п'ятницю, 18 квітня. Підлітки повалили потерпілого на землю та почали бити ногами й руками.