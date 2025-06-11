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24 Канал Новини України На навчальному полігоні на Кіровоградщині інструктор побив військового: йому вручили підозру
11 червня, 15:01
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На навчальному полігоні на Кіровоградщині інструктор побив військового: йому вручили підозру

Софія Рожик
Основні тези
  • На навчальному полігоні Кіровоградщини інструктор побив військовослужбовця.
  • Інструктор та командир взводу отримали підозри.
  • Військовослужбовця госпіталізували з середніми тілесними ушкодженнями.

На навчальному полігоні Кіровоградщини інструктор побив військовослужбовця. Йому та командиру навчального взводу вручили підозри.

Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Що відомо про побиття курсанта на Кіровоградщині

У ДБР розповіли, що між інструктором навчального взводу та одним з новобранців виник конфлікт. Унаслідок цього військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

Останнього госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями. Наступного дня ДБР порушило кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості,
– розповіли у ДБР.

Водночас на місці інциденту був командир навчального взводу. Він не вжив жодних заходів для припинення побиття. 

Через це йому також повідомлено про підозру – у бездіяльності військової влади.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних з посад.