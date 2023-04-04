Депутати припинили право користування УПЦ МП землею на території собору, де побили військового

В одному з храмів УПЦ Московського патріархату в Хмельницькому "ченці" побили воїна Збройних Сил, внаслідок чого спалахнув скандал. Згодом місцеві депутати ухвалили рішення про те, аби припинити право священнослужителів на користування земельною ділянкою на території собору.

У вівторок, 4 квітня, журналісти повідомили, що депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору. Вона належала УПЦ МП. Саме там побили військового Артура Ананьєва.

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Що про це відомо

Зауважимо, що це рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів. Окрім того, на цій позачерговій сесії проголосували за припинення права користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, які належать до УПЦ Московського патріархату.

Свято-Покровський Кафедральний собор розташований недалеко від перехрестя вулиці Володимирська та Кам'янецька у Хмельницькому. За часів радянської окупації храм перебував у занепаді, однак після відновлення нашою Україною Незалежності святиня також повернулась до життя.

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Додамо, що збудували собор у 1992 році на місці православної Свято-Покровської церкви що існувала з початку 19 століття на православному цвинтарі. Чимало містян називають Свято-Покровський кафедральний собор головною прикрасою Хмельницького та головним православним храмом міста.

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