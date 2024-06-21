У місті Васильків, що під Києвом, місцевий бізнесмен жорстоко побив жінок

У місті Васильків, що під Києвом, на одній з АЗС місцевий бізнесмен вчинив напад на жінок. Відповідний інцидент потрапив на камери спостереження.

За інформацією 24 Каналу, йдеться про бізнесмена Артака Алояна. Наразі поліція взялася за розслідування справи.

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Побиття жінок у місті Васильків

За нашою інформацією, у п'ятницю, 14 червня близько 23 години ночі, на заправці ОККО, що у Василькові, місцевий бізнесмен Артак Алоян привселюдно вчинив жорстоке побиття жінок. Серед постраждалих були працівниці Васильківської міської ради. Окрім цього відомо, одна з жінок займається організацією поховань військових.

Фігурант після побиття викрав телефон в одної з постраждалих та втік з місця.

У коментарі 24 Каналу у Нацполіції зазначили, що вже 15 червня до них справді зателефонувала жінка та повідомила, що на території однієї з автозаправних станцій міста Васильків її вдарив чоловік.

Наразі, поліцейськими відкрито кримінальне провадження (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває,

– вказали у коментарі.

Інцидент на заправці міста Васильків: дивіться відео

Варто вказати, що бізнесмен раніше був помічений ще у двох гучних інцидентах. Йдеться про перешкоджання журналістській діяльності та стрілянину у цирку. У серпні 2021 року між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку. Тоді один з чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль "Наган" та відкрив вогонь, а його опонент, своєю чергою, взяв з автівки пістолет ПМР і почав стріляти у відповідь.