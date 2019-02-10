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      Побиття та затримання активістів у Києві: поліція показала своє відео штурму райвідділу

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      Поліція оприлюднила відео штурму райвідділу активістами у столиці
      Поліція оприлюднила відео штурму райвідділу активістами у столиці / Фото з відкритих джерел

      Національна поліція України оприлюднила відео штурму Подільського районного відділку у Києві. Група активістів після затримання учасників акції "Хто замовив Катерину Гандзюк?" прибула до відділку поліції, вимагаючи їхнього звільнення.

      Відеозаписи із камер спостереження з’явився на YouTube-каналі відомства.

      Читайте також: "Полювання" на правоохоронців, які побили активістів у Києві: в поліції попередили про "захист"

      У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили, під дверима відділення почалася штовханина і проти правоохоронців застосували газові балончики. Тоді правоохоронці затримали 24 особи. 

      Зазначимо, що в прес-службі Державного бюро розслідувань повідомили про розслідування побиття активістів. Там кажуть, що відео досліджується. За даними бюро, у рамках кримінального вже опитали свідків, 9 потерпілих та 8 правоохоронців.

      Що відомо про затримання та побиття учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?"9 лютого на Контрактовій площі у Києві поліція раптово затримала та доставила до райвідділу активістів з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?". Саме в тому місці планувала провести свою зустріч з виборцями кандидатка у президенти Юлія Тимошенко. Учасники акції хотіли поцікавитись у лідерки "Батьківщини", коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради, свого однопартійця Владислава Мангера. Його активісти та батько Гандзюк підозрюють у причетності до організації вбивства Катерини.

      Правоохоронці заявили, що у затриманих активістів була зеленка, ножі, газові балончики та пістолет. Після затримання до відділення поліції прибули інші активісти і вимагали відпустити всіх затриманих. У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили, під райвідділом почалася штовханина і проти правоохоронців застосували газові балончики. У результаті поліція затримала близько 40 осіб, а 3 поліцейських доправили в лікарню.

      Активісти ж кажуть, що їх оточили і затримали без жодних пояснень. За словами очевидців, затримання було жорстоким: спецпризначенці забігли у райвідділок та почали всіх бити. Згодом активістів таки відпустили, проте поліція відкрила низку кримінальних проваджень.

      Ввечері після всіх сутичок обурені активісти вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони палили фаєри та запускали феєрверки. Аваков прокоментував затримання та побиття активістів тільки в соціальних мережах, заступившись за правоохоронців.

      На фото так відео було зафіксовано, як під райвідділом поліції чоловік без форми, ймовірно правоохоронець, жорстоко бив активістів. У соцмережах вже оголосили "полювання" на нього (збір інформації про особу) та на інших поліцейських, які жорстоко повелися з активістами. Наступного дня Крищенко заявив, що проти чоловіка, який без форми завдавав ударів, буде порушено кримінальне провадження.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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