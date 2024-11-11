Поблизу Черкас працює ППО: триває атака ударних БпЛА

Черкаська область опинилася під загрозою ударних дронів ворога. Поблизу обласного центру працює ППО.

Про це повідомили у Суспільному. Повітряні сили також писали про рух "Шахедів" по Черкащині.

Хронологія ночі Дрони знову атакують Україну: де є небезпека

Атака дронів на Черкаську область 11 листопада: що відомо

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили 11 листопада о 00:21. Повітряні сили інформували про рух "Шахедів" територією України упродовж кількох годин до цього часу, частина з цих БпЛА просувалася і до Черкащини.

О 01:06 ЗМІ повідомили про роботу сил Протиповітряної оборони поблизу Черкас. Місцева влада станом на час публікації не надавала коментарів щодо цього.

Атака дронів триває та зачепила більшість українських областей. Повітряні сили пишуть і про небезпеку для Києва.

Зауважимо, що Черкаська область перебуває в епіцентрі повітряних атак російської армії останнім часом майже щоночі.