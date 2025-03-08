Поблизу Черкас пролунала серія вибухів

Поблизу Черкас пролунав вибух. Інформація про наслідки та причини вибуху наразі уточнюється.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Черкаси". Місцеві повідомили про вибух в регіоні.

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Вибух на Черкащині

Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

Так, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про повітряну тривогу в регіоні близько 22:03.

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Повторні вибухи поблизу Черкас пролунали приблизно о 01:24.

Поблизу Черкас та на околицях міста продовжує працювати українське ППО.

Водночас в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

До слова, у Полтаві вночі 8 березня пролунали вибухи, місцевих жителів закликають зберігати спокій і прямувати в укриття.

А також російська армія запустила по Україні "Шахеди", у Київській області теж місцеві чули вибухи, а в регіоні працювало ППО.