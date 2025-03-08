Поблизу Черкас пролунала серія вибухів
- Поблизу Черкас пролунав вибух, подробиці наразі уточнюються, оголошено повітряну тривогу близько 22:03, повторні вибухи о 01:24.
- Українське ППО активно працює, жителів закликають залишатися в укриттях до закінчення тривоги.
Поблизу Черкас пролунав вибух. Інформація про наслідки та причини вибуху наразі уточнюється.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Черкаси". Місцеві повідомили про вибух в регіоні.
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Вибух на Черкащині
Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.
Так, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив про повітряну тривогу в регіоні близько 22:03.
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Повторні вибухи поблизу Черкас пролунали приблизно о 01:24.
Поблизу Черкас та на околицях міста продовжує працювати українське ППО.
Водночас в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
До слова, у Полтаві вночі 8 березня пролунали вибухи, місцевих жителів закликають зберігати спокій і прямувати в укриття.
А також російська армія запустила по Україні "Шахеди", у Київській області теж місцеві чули вибухи, а в регіоні працювало ППО.