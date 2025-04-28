Поблизу Черкас пролунав вибух

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 28 квітня вибух пролунав неподалік Черкас.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух поблизу Черкас

Росія не припиняє атакувати мирні міста України. Вранці 28 квітня близько 8:54 вибух пролунав поблизу Черкас.

Зауважимо, що в Повітряних силах попереджали, що в напрямку міста рухалися ворожі ударні БпЛА.

Черкащина: групи ударних БпЛА – курсом на Золотоношу, Смілу, Черкаси,

– йдеться у повідомленні.