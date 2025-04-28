28 квітня, 08:59
Поблизу Черкас пролунав вибух
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 28 квітня вибух пролунав неподалік Черкас.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух поблизу Черкас
Росія не припиняє атакувати мирні міста України. Вранці 28 квітня близько 8:54 вибух пролунав поблизу Черкас.
Зауважимо, що в Повітряних силах попереджали, що в напрямку міста рухалися ворожі ударні БпЛА.
Черкащина: групи ударних БпЛА – курсом на Золотоношу, Смілу, Черкаси,
– йдеться у повідомленні.