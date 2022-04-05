Поблизу Козятина на Вінниччині стався вибух
5 квітня 2022 , 23:05Читать новость на русском
Поблизу Козятина, що на Вінниччині, пролунав вибух. Перед цим у регіоні повідомили про повітряну тривогу.
Відповідну інформацію повідомила у фейсбуці мер Козятина Тетяна Єрмолаєва. Про вибух вона написала орієнтовно о 22:45 5 квітня.
Зауважте У Львівській ОВА повідомили про вибухи у районі Радехова
У Козятині пролунав вибух
Поблизу було чутно вибух. Не поширюйте фото та відеоматеріали. Пізніше повідомимо всю інформацію,
– повідомила Єрмолаєва.
Політикиня попросила максимально поширювати інформацію.
На жаль, у цей же вечір у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи у районі Радехова.
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