Поблизу Козятина на Вінниччині стався вибух

Поблизу Козятина, що на Вінниччині, пролунав вибух. Перед цим у регіоні повідомили про повітряну тривогу.

Відповідну інформацію повідомила у фейсбуці мер Козятина Тетяна Єрмолаєва. Про вибух вона написала орієнтовно о 22:45 5 квітня.

Зауважте У Львівській ОВА повідомили про вибухи у районі Радехова

У Козятині пролунав вибух

Поблизу було чутно вибух. Не поширюйте фото та відеоматеріали. Пізніше повідомимо всю інформацію,

– повідомила Єрмолаєва.

Політикиня попросила максимально поширювати інформацію.

На жаль, у цей же вечір у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи у районі Радехова.

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