Поблизу Козятина на Вінниччині стався вибух

5 квітня 2022 , 23:05
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Джерело:

Тетяна Єрмолаєва - Козятинський міський голова

Поблизу Козятина, що на Вінниччині, пролунав вибух. Перед цим у регіоні повідомили про повітряну тривогу.

Відповідну інформацію повідомила у фейсбуці мер Козятина Тетяна Єрмолаєва. Про вибух вона написала орієнтовно о 22:45 5 квітня.

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У Козятині пролунав вибух

Поблизу було чутно вибух. Не поширюйте фото та відеоматеріали. Пізніше повідомимо всю інформацію,
– повідомила Єрмолаєва. 

Політикиня попросила максимально поширювати інформацію.

На жаль, у цей же вечір у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи у районі Радехова.

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Автор: Діана Квасневська