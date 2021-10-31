Поблизу саміту G20: в Італії екоактивісти намагались заблокувати вулицю

У Римі екологічні активісти намагались заблокувати вулицю. Вона веде до місця проведення саміту лідерів країн "Великої двадцятки".

Активісти "Кліматичного табору" влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба, що веде до конгрес-центру La Nuvola. Саме там відбувалась зустріч лідерів G20.

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Активісти можуть заблокувати ціле місто

До демонстрантів втрутилась поліція. Правоохоронці розчистили вулицю від активістів, проте ті чинили силовий опір.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Італії, для участі у саміті мобілізували сили безпеки у складі понад 5000 поліціянтів та солдатів. Річ у тім, що очікується декілька демонстрацій.

Після того, як звільнили центральну вулицю, демонстранти продовжували займати бічну смугу. Вони сиділи або лежали на асфальті.

Якщо нічого не зміниться (з кліматичною ситуацією – 24 канал), ми заблокуємо місто,

– кричали активісти.

Також були такі гасла, як:

"Катастрофа настає, час діяти";

"Від Риму до Глазго ваші ініціативи – це проблема".

Протест активістів "Кліматичного табору" прямо на асфальті / Фото ANSA

Саміт G20: головне