Поблизу саміту G20: в Італії екоактивісти намагались заблокувати вулицю

31 жовтня 2021 , 00:02
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Джерело:

ANSA

У Римі екологічні активісти намагались заблокувати вулицю. Вона веде до місця проведення саміту лідерів країн "Великої двадцятки".

Активісти "Кліматичного табору" влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба, що веде до конгрес-центру La Nuvola. Саме там відбувалась зустріч лідерів G20.

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Активісти можуть заблокувати ціле місто

До демонстрантів втрутилась поліція. Правоохоронці розчистили вулицю від активістів, проте ті чинили силовий опір.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Італії, для участі у саміті мобілізували сили безпеки у складі понад 5000 поліціянтів та солдатів. Річ у тім, що очікується декілька демонстрацій.

Після того, як звільнили центральну вулицю, демонстранти продовжували займати бічну смугу. Вони сиділи або лежали на асфальті.

Якщо нічого не зміниться (з кліматичною ситуацією – 24 канал), ми заблокуємо місто,
– кричали активісти.

Також були такі гасла, як:

  • "Катастрофа настає, час діяти";
  • "Від Риму до Глазго ваші ініціативи – це проблема".

Протест активістів "Кліматичного табору" прямо на асфальті / Фото ANSA

Саміт G20: головне

  • У Римі під керівництвом Італії 30 жовтня 2021 року розпочався 2-денний саміт країн "Великої двадцятки". Очільники найбільших економік світу мають разом поспілкуватись про актуальні міжнародні питання.
  • Згідно з програмою саміту, перша сесія відбулась на тему: "Глобальна економіка та здоров'я".
  • Лідери ще мають обговорити 31 жовтня питання про зміни клімату та стійкий розвиток.
Автор: Роман Стек