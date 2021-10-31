Поблизу саміту G20: в Італії екоактивісти намагались заблокувати вулицю
Джерело:ANSA
У Римі екологічні активісти намагались заблокувати вулицю. Вона веде до місця проведення саміту лідерів країн "Великої двадцятки".
Активісти "Кліматичного табору" влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба, що веде до конгрес-центру La Nuvola. Саме там відбувалась зустріч лідерів G20.
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Активісти можуть заблокувати ціле місто
До демонстрантів втрутилась поліція. Правоохоронці розчистили вулицю від активістів, проте ті чинили силовий опір.Зверніть увагу! Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Італії, для участі у саміті мобілізували сили безпеки у складі понад 5000 поліціянтів та солдатів. Річ у тім, що очікується декілька демонстрацій.
Після того, як звільнили центральну вулицю, демонстранти продовжували займати бічну смугу. Вони сиділи або лежали на асфальті.
Якщо нічого не зміниться (з кліматичною ситуацією – 24 канал), ми заблокуємо місто,
– кричали активісти.
Також були такі гасла, як:
- "Катастрофа настає, час діяти";
- "Від Риму до Глазго ваші ініціативи – це проблема".
Саміт G20: головне
- У Римі під керівництвом Італії 30 жовтня 2021 року розпочався 2-денний саміт країн "Великої двадцятки". Очільники найбільших економік світу мають разом поспілкуватись про актуальні міжнародні питання.
- Згідно з програмою саміту, перша сесія відбулась на тему: "Глобальна економіка та здоров'я".
- Лідери ще мають обговорити 31 жовтня питання про зміни клімату та стійкий розвиток.