Поліція прибула на місце вибуху біля Житомира і повідомила перші подробиці

Сьогодні, 2 липня, поблизу села Березина Глибочицької громади стався вибух. На місці події наразі працюють ДСНС, поліція та медики.

Триває з'ясування усіх обставин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Дивіться також Момент вибуху АЗС на трасі Житомир – Київ потрапив на відео

Що відомо про вибух на Житомирщині

За даними поліції, вибух стався близько 18:00. Нині на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські й медики.

У Суспільному, посилаючись на поліцію, кажуть, що точне місце вибуху ще встановлюють, заправка пошкоджена. Тоді як голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі Суспільне Житомир сказав, що вибух міг статися на складі промислового підприємства у Березині.

Наслідки вибуху на Житомирщині: відео Суспільне Новини

Зазначимо, що 2 липня мешканці Житомира повідомили про гучний вибух за містом. За даними місцевих ЗМІ та міської ради, він стався на одній з автозаправних станцій на східній околиці. Причини інциденту наразі встановлюються.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у селищі Березино пролунало кілька вибухів. Станом на 18:55 на виїзді з Житомира в бік Києва спостерігався великий затор.

Повідомлялося, що внаслідок вибуху загорівся автобус і кілька будівель. Окрім цього, ймовірно, багато людей постраждали. Проте наразі точної інформації щодо цього немає.