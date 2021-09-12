Поблизу Житомира впав легкомоторний літак: пілота госпіталізували

У Житомирській області біля Кмитова 12 вересня впав легкомоторний літак. Пілот вижив, але його забрали до лікарні.

Літак впав у полі, за кілька сотень метрів від житлових будинків. Очевидці розповіли, що він зачепився за дерево.

Читайте також Українські винищувачі відпрацювали пуски керованих ракет Р-73

"Кукурузник" обприскував поля.

Пожежі не було

У ДСНС Житомирської області зауважили, що пожежі внаслідок падіння літака не було. Відтак техніку рятувальників не залучали.

У мережі опублікували відео з місця подій. На ньому видно, як частина авіасудна відлетіла вбік.

Дивіться відео після падіння літака:

У Франції розбився туристичний літак

У Франції 10 вересня в аварію потрапив туристичний літак з 3 чоловіками на борту. Усі загинули. Двом було по 64 роки, третьому – 72.

Літак належав клубу "Етампе" в Ессоні в Нормандії. Він був одним із 5 повітряних суден, які напередодні вилетіли до міста Нансі.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Однією з версій причин падіння літака називають погані погодні умови, через що чоловіки на борту не впорались з кермуванням.