У вівторок увечері хтось повалив пам’ятник переможцям радянської армії, який стояв на міському кладовищі в Кошаліні. Мережа кипіла від коментарів: "Він був старий! Побудований на пропаганді та ілюзіях".

На пам’ятнику зображений радянський військовий з рушницею та дитина, яка тримає голуба миру. Його відкрили в 1954 році. Це був перший пам’ятник, який встановили в Кошаліні після Другої світової війни.

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У 1998 році пам'ятник знесли, а в березні 2001 року встановили на новому місці – на міському кладовищі, де лежать радянські військові.

Пам'ятник перекинули в ніч з 8 на 9 березня. Швидше за все, екскаватором – на газоні та тротуарі видно сліди будівельної техніки.

На постаменті залишилися лише ноги дівчини та солдатські черевики. Працівники кладовища повідомили у поліцію. Закон про руйнування пам'ятника радянській армії на міському кладовищі в Кошаліні є відповідальністю Головного управління муніципальної поліції, яке розслідує цю справу. Надалі пам'ятник буде охоронятися.

Ми маємо справу з актом вандалізму. З іншого боку, давно відомо, що агресія породжує агресію,

– сказав речник глави Кошаліна Роберт Грабовський.

Думки мешканців Кошаліна та області з цього приводу розділилися:

"Ну, хтось постраждав... Але не дивно",

"Сподіваюся, це стане символом падіння путінської Росії",

"Це вже починає мати небезпечний характер. Спіраль ненависті згортається, обертається і загострюється ще більше. Тепер вони також знищать могили поляків за кордоном",

"Пошлемо у світ любов, а не ненависть. Для мене це просто вандалізм".

Зруйнований пам'ятник радянській армії у Польщі: