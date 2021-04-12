"Побуду ще головою суду": Тупицького не пустили в КСУ на спецзасідання, яке він скликав

Працівники державної охорони 12 квітня не пустили відстороненого главу КСУ Олександра Тупицького на спеціальне пленарне засідання суду. Там мали вирішувати долю судді.

На вході до КСУ між Тупицьким та охоронцем відбулася розмова, під час якої останній відмовився коментувати причини недопуску. Чоловік лише заявив, що допустити у будівлю не може.

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Таємне голосування під час засідання

Нема такого, щоб не допустити людину, якщо вона хоче дати пояснення на спеціальному пленарному засіданні, щоб судді прийняли рішення. Буде таємне голосування,

– обурювався суддя.

Варто зазначити, що це спецзасідання скликав сам Тупицький. На ньому мали вирішувати звільняти його з посади чи ні.

Він додав, що готовий до вирішення своєї долі: "звільнять – звільнять, не звільнять – не звільнять".

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