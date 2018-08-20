Почала бити в обличчя, голову та нирки: бабця накинулася на школярку та її батька у Києві

Напередодні на вулиці Озерній, що у Оболонському районі Києва, літня жінка спершу сильно побила 11-річну дівчину, а опісля з кулаками накинулася й на її батька. У результаті у дитини розбито обличчя, а у чоловіка подряпано голову та шию.

Про це розповіла мати потерпілої дівчини та відповідно дружина чоловіка, передає ресурс "Київ оперативний".

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Ситуація – така: діти каталися на роликах і скейтах. Моя донька побачила, що лежить на асфальті пінопласт (він заважав дітям кататися), підняла перший лист і викинула у смітник, під'їхавши за другим листом, почула крик іншої жінки: "Біжи! Вона тебе буде бити!" У цей момент моя дочка відчула, що її хтось схопив за одяг, і, повернувшись, побачила літню коротко стрижену сиву жінку. Ця жінка почала тягти мою дочку до смітника з криками: "Виймай все, що викинула та поклади на місце". Моя донька почала кричати: "Ви не маєте права мене хапати, відпустіть". Наступної миті ця жінка з криками "Занадто багато знаєш про свої права" почала бити мою дочку в обличчя, голову та нирки,

– переконує жінка.

За її словами, коли за дитину заступилися сторонні люди, літня зловмисниця припинила ту бити та пішла з криками, аби присісти на лаву біля свого будинку.

"Діти, що каталися з моєю дочкою, побігли кликати чоловіка. Прибігши на місце, чоловік підійшов до цієї жінки та запитав: "Як вона посміла на дитину?" У відповідь ця так звана літня жінка кинулася з кулаками на чоловіка. Після дзвінка чоловіка я примчалася на місце, та побачила розбите обличчя своєї дочки, викликала поліцію та "швидку". А, повернувшись до чоловіка, побачила подряпану голову та шию", – додала вона.

Також мати та дружина потерпілих повідомила, що поліція заяву прийняла, а медики засвідчили побої. Крім того, правоохоронці мають найближчим часом встановити особу нападниці.

Нагадаємо, 19 серпня у Києві стався ще один такий випадок, щоправда неповнолітня дівчина вже постраждала від рук молодиків у камуфляжі. За словами її батька, зловмисникам не сподобався зовнішній вигляд підлітка.