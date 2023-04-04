"Почалась нова ера": прапор Фінляндії підняли біля штаб-квартири НАТО

Після офіційного вступу Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу прапор країни 4 квітня підняли біля штаб-квартири організації в Брюсселі.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з місця подій. Підняття прапора над штаб-квартирою НАТО символізує завершення процесу вступу Фінляндії в Альянс.

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Церемонія підняття прапора Фінляндії біля штаб-квартири НАТО / Фото Софії Назаренко, 24 Каналу

"Почалась нова ера"

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції заявив, що це найшвидше приєднання НАТО у сучасній історії.

Це історичний день, ми вітаємо Фінляндію. 31 прапор сьогодні як символ нашої солідарності. Це найшвидше приєднання до НАТО у сучасній історії,

– заявив Столтенберг.

Підняття прапора Фінляндії: відео

Своєю чергою президент Фінляндії наголосив, що почалась нова ера. Водночас зауваживши, що фінське членство не завершено без приєднання Швеції.

Почалась нова ера, НАТО надає безпеку Фінляндії, а Фінляндія надає безпеку НАТО,

– наголосив президент Саулі Нііністьо.

У Фінляндії біля будівлі Міноборони підняли прапор НАТО: відео

Головне про вступ Фінляндії у НАТО

Фінляндія стала 31 членом НАТО.

Вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу означає кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році.

Цьому посприяло нещодавнє вторгнення Росії до України – фіни були змушені шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО.

Довідка. Попри те, що приєднання Фінляндії довгий час блокувала Туреччина, ратифікація фінського вступу до НАТО стала найшвидшою в історії на тлі війни в Україні та тривала менш як рік.

Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшує довжину кордону НАТО з Росією.