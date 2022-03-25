Почали виплачувати пенсії за квітень: Чернігівська і Луганська області завтра отримають гроші

В Україні розпочали виплачувати пенсії за квітень. Гроші для жителів Чернігівської та Луганської областей вже перерахували в Ощадбанк.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За його словами, один з пріоритетів уряду полягає у тому, що Україна виконувала й виконуватиме всі зобов'язання перед громадянами, зокрема пенсіонерами.

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В Україні почали виплачувати квітневі пенсії

Зеленський розповів про важливі та приємні новини від українських урядовців.

Вони вже розпочали виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта розвозитиме готівку,

– зазначив президент.

Виплата квітневих пенсій завтра-післязавтра продовжиться і в інших областях на сході та в центрі України, а днями ця хвиля охопить й всю державу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: