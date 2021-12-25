Почались виплати "вакцинаційної тисячі" через "Приватбанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк"

З дня офіційного старту програми "єПідтримка" минув майже тиждень. За цей час уже майже 5 мільйонів українців подали заявку на виплату 1 000 гривень. З 25 грудня клієнти "Приватбанку", "Ощадбанку" та "Укргазбанку" уже можуть отримати кошти.

Своєрідний різдвяний подарунок отримали 3,6 мільйона громадян, які подали заявку на виплату "вакцинальної тисячі" в "Приватбанку", "Ощадбанку" та "Укргазбанку".

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Як отримати гроші

Додати заявку на отримання "вакцинальної тисячі" можна до 29 грудня включно. Для цього потрібно оновити застосунок "Дія" до найновішої версії та оформити інтернет-картку в одному із банків партнерів.

Також перш ніж подавати заявку, переконайтеся, що у вас є зелений сертифікат вакцинації. Після цього в послугах дії оберіть пункт "єПідтримка" та оформіть заявку. Після цього очікуйте на виплату.



"Вакцинальна тисяча" у "Приватбанку" / Скриншот 24 каналу

Що відомо про "вакцинальну тисячу"

Виплату коштів за вакцинацію президент Володимир Зеленський анонсував ще 15 листопада. Уряд на "вакцинальну тисячу" виділив 8 мільярдів гривень.

Подати заявку на отримання грошей за вакцинацію можна за допомогою "єПослуги" в додатку "Дія" з 13 грудня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що впродовж перших 2 діб заявки залишили понад пів мільйона українців.

Федоров казав, що Мінекономіки надсилатиме гроші з 20 – 21 грудня. Однак він попередив, що кошти можуть надійти й через 10 днів після того, як залишити заявку.

До теми пропонуємо детальніше пояснення про програму "єПідтримка": дивіться відео