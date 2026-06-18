Почалося засідання "Рамштайн": головні заяви Зеленського
У четвер, 18 червня, Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось у Бельгії. Мовиться про формат "Рамштайн" за участі міністрів оборони та оборонних лідерів.
Усі головні заяви українського президента зібрав 24 Канал. Водночас Офіс Президента транслює виступ Зеленського наживо.
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Головне із засідання "Рамштайн"
Перед початком "Рамштайну" глава держави заявляв, що головними темами зустрічі стануть – посилення протиповітряної оборони, надання Україні систем Patriot й іншого озброєнння, а також нові пакети допомоги в межах ініціативи PURL.
Також президент повідомив, що нині Україна перехоплює близько 90% російських дронів, водночас працює і захист від крилатих ракет. Втім, головною проблемою Києва залишається протидія балістичним ракетам ворога. Зеленський пояснив, що Україні потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін зараз покладається на постійні ракетні удари. Президент повідомив, що Україна та Німеччина підписали оборонну угоду щодо поєднання технологій. У Бельгії розпочалось засідання у форматі "Рамштайн".
Також президент повідомив, що нині Україна перехоплює близько 90% російських дронів, водночас працює і захист від крилатих ракет.
Втім, головною проблемою Києва залишається протидія балістичним ракетам ворога.
Зеленський пояснив, що Україні потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін зараз покладається на постійні ракетні удари.
Президент повідомив, що Україна та Німеччина підписали оборонну угоду щодо поєднання технологій.
У Бельгії розпочалось засідання у форматі "Рамштайн".