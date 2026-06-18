Почалося засідання "Рамштайн": головні заяви Зеленського

У четвер, 18 червня, Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось у Бельгії. Мовиться про формат "Рамштайн" за участі міністрів оборони та оборонних лідерів.

Усі головні заяви українського президента зібрав 24 Канал. Водночас Офіс Президента транслює виступ Зеленського наживо.

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Головне із засідання "Рамштайн"

Перед початком "Рамштайну" глава держави заявляв, що головними темами зустрічі стануть – посилення протиповітряної оборони, надання Україні систем Patriot й іншого озброєнння, а також нові пакети допомоги в межах ініціативи PURL.