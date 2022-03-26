Почалося знищення впливу Кремля: Європа об'єднається в закупівлі енергії та газу

Єврокомісія отримає змогу проводити спільні закупівлі газу та енергії. Тому тепер Росії буде значно важче впливати на окремі країни ЄС.

Відтак може повністю припинися російська провокація внутрішніх конфліктів у ЄС. Про значну зміну в ринку енергетики 25 березня розповів президент Франції Емануель Макрон. Також ідентичну заяву в цей день робила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Напередодні США та ЄС ухвалили рішення скоротити європейську залежність від російських енергоресурсів

Європа буде краще все контролювати

Глава Франції пояснив, що означає ухвалене рішення, на своїй пресконференції в Брюсселі. За його словами, зараз виникла гостра потреба в значних змінах у ринку енергетики.

Європейська комісія матиме мандат на спільні закупівлі енергії, щоб дозволити ЄС краще контролювати своє постачання енергії,

– сказав Макрон.

Він вважає, що це також дозволить значно краще боротися з цінами на енергоносії. Окрім цього, один зі світових лідерів вважає необхідним зменшення різниці між цінами електроенергії та газу.

Водночас – Путін хоче, щоб йому платили за газ рублями: дивіться відео