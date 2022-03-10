Почастішали випадки виявлення боєприпасів на вулицях: що варто знати

Через ракетні обстріли населених пунктів почастішали випадки виявлення цивільними небезпечних боєприпасів.

Тож правоохоронці вирішили нагадати про заходи безпеки при виявленні підозрілих речей чи боєприпасів.

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Упродовж останніх днів територія Житомирщини піддається активним авіаобстрілам. Рашисти звечора та уночі атакують мирні житлові квартали на півночі регіону та в обласному центрі, руйнуючи при цьому приватні обійстя у громадах, підприємства, адміністративні будівлі та інфраструктура. Є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Додаткову небезпеку для людей становлять великокаліберні боєприпаси, які не розірвалися після повітряних атак. Їх виявляють цивільні у прилісках і на полях, біля своїх обійсть і садиб або ж навіть на вулицях населених пунктів.

Будьте уважними й дотримуйтесь заходів безпеки:

Дивіться під ноги – будьте уважними та обережними.

Не наближайтесь до подібних знахідок.

Поясніть дітям необхідність бути уважними та не чіпати підозрілі предмети та або ж небезпечні боєприпаси.

Про виявлення подібних знахідок повідомте до найближчого відділку поліції, штабу територіальної оборони або органу влади.

Впродовж 9 березня жителі Коростенського району виявили низку важких ракетних боєприпасів, які, на щастя, не спрацювали. Вони одразу повідомили про це до поліції.

На такі повідомлення оперативно реагують фахівці вибухотехнічної служби ГУНП, які виїжджають на місця подій і перевіряють відповідну інформацію.

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