З початку масштабного вторгнення в Україну повернулися вже понад 400 тисяч українців

Кожного дня до України повертається все більше наших земляків. Так, від початку російської агресії додому заїхали 400 тисяч українців.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України. Зокрема за останню добу український кордон перетнули понад 19 тисяч людей.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Більшість повертається, щоб захищати Україну

З-поміж тих 19 тисяч людей, які за останню добу заїхали в Україну, 16 тисяч – українці. Більшість із них – чоловіки, які планують поповнити сили оборони нашої держави.

Загалом, від початку російського вторгнення 24 лютого, до України повернулося майже 400 тисяч українців.

У ДПСУ підкреслили, що практично всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкове") працюють цілодобово. Прикордонники не лише оформляють людей і транспорт, а й займаються пропуском гуманітарної допомоги для українців.

Співробітники ДПСУ нагадують про те, що у фейсбуці можна отримувати актуальні дані про завантаженість пунктів пропуску. Мовиться про ті пункти, які працюють на кордонах з ЄС, а також з Молдовою (на Буковині). Актуальні дані за цим посиланням оновлюються кожні дві години.

Це цікаво – Рахманін розповів про збройні можливості Росії та України – дивіться відео: