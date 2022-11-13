Вражаючий результат: скільки населених пунктів на Півдні деокупували ЗСУ за тиждень

Цього тижня українські воїни провели потужну контрнаступальну операцію на Півдні. Завдяки цьому вдалося звільнити низку населених пунктів та місто Херсон.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь". За тиждень Збройні Сили звільнили територію, яка майже вдвічі більша за Люксембург.

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Успіхи ЗСУ на Півдні

Протягом тижня вся країна спостерігала за неймовірними результатами Збройних Сил України, то ж в ОК "Південь" підвели статистику.

За тиждень контрнаступу на Півдні українські воїни звільнили 179 населених пунктів. Площа деокупованих територій становить понад 4 500 кілометрів квадратних.

На звільнених територіях Миколаївщини та Херсонщини тривають стабілізаційні заходи, водночас сапери та піротехніки проводять розмінування.