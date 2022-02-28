З початку війни окупанти застосували близько 180 ракет "Іскандер"

Російські війська з 24 лютого громили по Україні з ракет "Іскандер". Загалом вони застосували 180 одиниць цієї техніки.

Відомо, що "іскандери" запускали з Білорусі. Про кількість ракет повідомили в оперативному зведенні ЗСУ 28 лютого.

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Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер",

– мовиться в повідомленні.

До слова, з ракетного комплексу "Іскандер" окупанти обстріляли аеропорт в Житомирі.

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