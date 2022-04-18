З початку війни в Україні вже знешкодили 66 тисяч 753 вибухівки

18 квітня 2022 , 10:30
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Джерело:

ДСНС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну піротехніки знешкодили 66 тисяч 753 вибухівки. Також ліквідували близько 417 кілограмів вибухової речовини.

Протягом доби 17 квітня ДСНС виявили та знешкодили 1 451 вибухонебезпечний предмет. Про це повідомили зранку 18 квітня.

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Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на територію України знешкоджено 66 753 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини, у тому числі 1 937 авіаційних бомб.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в таких областях:

  • Харківській – 2 728 разів;
  • Миколаївській – 1 098 разів;
  • Київській - 924 рази;
  • Донецькій – 298 разів;
  • Сумській – 300 разів.

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Автор: Марта Кушка