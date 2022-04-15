З початку вторгнення Росії СБУ виявила майже 100 ДРГ і затримала понад 300 колаборантів

З початку війни небезпеку для України становлять не лише російські військові, а й численні диверсійно-розвідувальні групи, які діють на нашій території. З 24 лютого в руки СБУ потрапили майже 100 ДРГ.

Також співробітники Служби безпеки працюють над тим, аби виявляти та затримувати колаборантів. Осіб, які пішли на співпрацю з ворогом, уже налічили близько 300.

До теми СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів по всій Україні

Вдалось ліквідувати ДРГ, яка планувала замах на президента

Вдалось знайти та ліквідувати ДРГ, яка мала вчинити замах на українського президента. Також окупанти дали і інші завдання цій групі – зокрема, диверсії у Києві та й в інших регіонах.

Останні операції, які відпрацювала СБУ:

У Житомирі нейтралізували ворожу агентурну групу. До її складу входили 6 осіб, які "розганяли" ворожу пропаганду у соцмережах. Також вони агітували людей у приватних бесідах.

нейтралізували ворожу агентурну групу. До її складу входили 6 осіб, які "розганяли" ворожу пропаганду у соцмережах. Також вони агітували людей у приватних бесідах. У Києві затримали 2 чоловіків, які вирішили нажитись на війні. Вони "вибивали" з власника СТО 2 дорогі автівки – начебто для українських військових.

затримали 2 чоловіків, які вирішили нажитись на війні. Вони "вибивали" з власника СТО 2 дорогі автівки – начебто для українських військових. На Волині "накрили" незаконний збут касок та бронежилетів вартістю 18 тисяч доларів. Їх в Україну ввезли як гуманітарну допомогу.

"накрили" незаконний збут касок та бронежилетів вартістю 18 тисяч доларів. Їх в Україну ввезли як гуманітарну допомогу. На Черкащині контррозвідникам вдалось затримати інформатора, який постачав дані російським військовим.