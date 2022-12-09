Великі "акули" з'їдають маленьких олігархів: як Путін наближає свій політичний кінець у Росії

Американське видання Politico назвало Владіміра Путіна "невдахою року". Російський диктатор став лузером не тільки на міжнародному рівні, а й у самій Росії.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, становище Владіміра Путіна всередині країни-агресорки дедалі більше погіршується.

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Як змінилося ситуація у політичних елітах Росії

Серед політичних еліт наростає невдоволення диктатором, адже він стає великою перепоною навіть для свого найближчого оточення.

У Росії до останнього часу існувало негласне правило. Люди, які мають великі статки та наближені до влади, навіть з різних угруповань, були більш-менш збалансовані,

– сказав Ступак.

За його словами, тим, хто мав великі капітали, достатньо було виконувати кількох вимог.

По-перше, треба було сидіти тихо і не лізти в політику. Як зазначив ексспівробітник СБУ, саме це правило порушив російський бізнесмен Михайло Ходорковський. Він вирішив проявити себе у політиці і одразу ж отримав "на горіхи".

По-друге, потрібно було підтримувати всі починання влади. Якщо посадовці просили 5 – 10 мільйонів доларів на певний соціальний проєкт або хокейний майданчик, всі так звані "бізнесмени" виконували це без питань.

"Ця система працювала. Звісно, іноді виникали невеликі чвари, коли у когось щось віджимали. Однак це не було масово", – зауважив Ступак.

У Росії переслідують "дрібних" олігархів

Зараз же ситуація у Росії докорінно змінилася. Як розповів експерт Українського інституту майбутнього, про це свідчить випадок з російськими мільярдерами Зіявудіном та Магомедом Магомєдовими.



Російські олігархи брати Магомєдови отримали великі строки ув'язнення / Фото "Настоящего времени"

Видання Forbes оцінювало статки цих братів орієнтовно у 1,5 мільярда доларів. За словами Ступака, брати Магомєдови збили свій капітал за президентства Дмітрія Мєдвєдєва.

Якщо уявити собі Росію як кондитерську лавку, то на початку 90-х зайшли великі хлопці, забрали собі найбільші торти та цукерки. А те, що лежало на нижніх полицях, згодом позабирали дрібні хлопці-олігархи. Це такі собі "дрібнички": 700 мільйонів або 1 мільярд доларів,

– сказав ексспівробітник СБУ.

За його словами, саме такими дрібними олігархами у Росії й були брати Магомєдови. Однак на початку грудня російський суд виніс їм суворий вирок: один з братів отримав 19 років ув'язнення, інший – 18. Як зазначив Ступак, у Росії вже починають дерибанити їхнє майно.

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Путін дозволив наближеним олігархам забирати статки інших

Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що ці мільярдери не брали участь у політичній діяльності і ніколи не критикували владу.

Іван Ступак Експерт Українського інституту майбутнього Але у Росії почався "канібалізм". Великі "акули" почали з'їдати маленьких олігархів. За цим стоять брати Ковальчуки – наближені до Путіна люди, навіть ближчі, ніж Ротенберги. А їхнім молодшим партнером по бізнесу є власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

За словами Ступака, це означає, що у людей з найближчого оточення російського диктатора вичерпуються ресурси. Адже вони звикли отримувати багато грошей.

"А зараз нафта та газ не продаються, долари та євро не йдуть, бізнес захлинається. Щоб утримувати його на плаву, ці люди змушені щось забирати", – сказав ексспівробітник СБУ.

Початок кінця для влади Путіна

Як зазначив Ступак, за схожою схемою у свій час розгорталися події в Україні. За його словами, падіння Віктора Януковича почалося ще задовго до Євромайдану.

"Усе почалося тоді, коли він дозволив своєму синові Олександру, відомому як "Саша Стоматолог", дерибанити все і забирати бізнес у молодших партнерів. В оточенні Януковича не було недоторканних людей. Його син міг забрати все на свою користь", – розповів ексспівробітник СБУ.

Експерт Українського інституту майбутнього додав, що зараз у російського диктатора починається та сама історія. Владімір Путін дозволяє одній групі забирати в іншої гроші, майно, саджати олігархів за ґрати на тривалі терміни.

Це означає, що система починає з'їжджати. Путін вже не є тією силою, яка раніше врівноважувала всі інші сторони. Він зайняв крайню позицію. Це початок кінця особисто Путіна всередині владної еліти Росії,

– наголосив Ступак.

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